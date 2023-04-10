Американський сенатор закликає посилити військові можливості та підтримку Тайваню через побоювання блокади острова

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що дії Пекіна щодо Тайваню викликають у нього побоювання з приводу потенційної блокади острова.

"Я б поліпшив нашу гру. Якщо зараз же не почати свою гру, у нас буде війна", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Сенатор виступив за вжиття низки стримувальних заходів, які, за його словами, могли б запобігти можливому військовому захопленню Китаєм Тайваню.

На його думку, послабити загрози могли б посилення американської військової присутності в регіоні та активізація поставок зброї тайванському режиму.

"Я б посилив підготовку і відправив F-16, які потрібні на Тайвані", - сказав Грем. Він зазначив, що в питанні поставок "є відставання, я б вирішив це питання".

"Я б перекинув військові сили в Південну Корею і Японію. Я б поставив крилаті ракети з ядерними боєголовками на всі наші підводні човни в усьому світі", - сказав сенатор, додавши, що в разі вторгнення підтримав би відправку американських військ для захисту Тайваню.

Видання The Hill, коментуючи заяви Грема, нагадує, що торік після візиту на Тайвань Ненсі Пелосі, яка обіймала тоді посаду спікерки палати представників, президент Джо Байден сказав, що американські війська захищатимуть острів, "якщо насправді відбудеться безпрецедентний напад".

Черговий виток напруженості в американсько-китайських відносинах спричинила зустріч нинішнього спікера палати представників Кевіна Маккарті з главою тайванської адміністрації Цай Інвень, яка відбулася у США.

МЗС КНР висловило у зв'язку цим протест і наголосило: "Цей крок серйозно порушує принцип "одного Китаю" (...), завдає серйозної шкоди суверенітету і територіальній цілісності Китаю і посилає серйозний неправильний сигнал прихильникам "незалежності Тайваню".

"У відповідь на серйозні протиправні дії Сполучених Штатів і Тайваню Китай вживе рішучих і енергійних заходів щодо захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", - попередив представник МЗС.

Китайська армія 8 квітня почала масовані військові навчання навколо Тайваню, які, за заявою армійського представника, є "попередженням сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також необхідним заходом для захисту суверенітету і територіальної цілісності КНР".

Центральне телебачення Китаю повідомило, що під час навчань було імітовано нанесення "високоточних ударів по ключових цілях на острові Тайвань і прилеглих морських районах".

Водночас голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, який минулого тижня відвідав Тайвань у складі делегації законодавців, заявив, що на зустрічі з Цай Інвень засуджував питання поставок зброї острову. У суботу він, торкнувшись військових навчань Китаю, заявив в ефірі Fox News: "Ця тактика залякування і брязкання зброєю, на мою думку, тільки зміцнює нашу рішучість щодо Комуністичної партії Китаю. Це не чинить на нас жодного стримувального впливу. Насправді, я думаю, це активізує підтримку Сполученими Штатами Тайваню".