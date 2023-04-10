Події

07:25 10.04.2023

Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення

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Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у тимчасово окупованому м. Токмак російська окупаційна влада повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому наголошується, що повертатимуть назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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