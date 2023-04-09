Двоє людей поранені за добу ворожих обстрілів на Донеччині - голова ОВА

Російські окупанти за добу обстріляли чотири громади на Донеччині, унаслідок чого поранення дістали двоє людей, також є пошкодження житлової інфраструктури, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, на Донецькому напрямку пошкоджено 2 багатоповерхівки в Красногорівці Мар'їнської громади та 4 приватні будинки в Острому Курахівської громади. Без жертв.

На Горлівському напрямку поранено 2 людини: у Бахмуті та Торецьку. У Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці. Поодинокі обстріли зафіксовано в Миньківці, Васюківці та Роздолівці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Званівці, а також під вогнем Переїзне.

За словами Кириленка, загалом за добу росіяни поранили 2 жителів Донбасу.