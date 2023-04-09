Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, госпбудівлі та ресторанний комплекс

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Учора вранці ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч із Лозовеньківським водосховищем... Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка. По смт Великий Бурлук... окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю у відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки і 3 господарські будівлі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.