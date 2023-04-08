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11:53 08.04.2023

Очільник МОН: якщо викладач на перерві переходить на російську мову, він демонструє дітям зневажливе ставлення до держави

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Очільник МОН: якщо викладач на перерві переходить на російську мову, він демонструє дітям зневажливе ставлення до держави

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що, якщо педагог, викладаючи українською мовою, на перерві переходить на російську, він демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави.

"Людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Я безмірно радію, коли чую, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською. Дякую всім тим російськомовним, які перейшли на українську, і закликаю: формуйте навколо своїх дітей українськомовне середовище - мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі. Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну. Маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим", - написав Лісовий у Facebook.

На його думку, якщо хтось, викладаючи українською мовою, на перерві переходить на російську, - він чи вона демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави.

"Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки можуть перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх україномовним середовищем?", - поскаржився міністр.

Коментуючи ситуацію в Державному податковому університеті в Ірпені, де викладачка відмовилася вести пари з філософії українською, незважаючи на прохання студентів, Лісовий констатував, що це пряме порушення чинного законодавства, і буде вжито відповідних заходів.

"Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… невідповідний її ролі. Освітня спільнота формує націю. Вона формує суспільство майбутнього. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі. Мене, безумовно, надихає активність молоді, яка не терпить такої ганебної пози (бо це не позиція, а саме поза) і не боїться погроз (пригадалася моя студентська молодість, коли ми позбавлялися совкового абсурду)", - заявив він.

Міністр також наголосив, що людина (особливо людина в освіті) має усвідомлювати свою роль і відповідальність у цій боротьбі за український простір.

Теги: #мова #викладачі #лісовий

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