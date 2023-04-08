Російські Су-35 випустили по прикордонню Чернігівщини дві керовані авіабомби

Російська армія завдала авіаційного удару по прикордонню Чернігівської області - з російського винищувача Су-35 з території РФ було випущено дві керовані авіабомби, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 22:17 7 квітня зафіксовано два вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської об'єднаної територіальної громади. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території РФ", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" в суботу вранці.

Як повідомляється, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та комунікації.

Інформація про постраждалих та інші пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.