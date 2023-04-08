Події

11:07 08.04.2023

Російські Су-35 випустили по прикордонню Чернігівщини дві керовані авіабомби

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Російська армія завдала авіаційного удару по прикордонню Чернігівської області - з російського винищувача Су-35 з території РФ було випущено дві керовані авіабомби, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 22:17 7 квітня зафіксовано два вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської об'єднаної територіальної громади. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території РФ", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" в суботу вранці.

Як повідомляється, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та комунікації.

Інформація про постраждалих та інші пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Теги: #обстріл #чернігівщина

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