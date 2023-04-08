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08:03 08.04.2023

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

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Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що головним питанням на саміті НАТО у Вільнюсі буде рух до членства в альянсі.

"Перлина в цій короні - саме питання щодо членства, тобто як ми рухаємося до членства", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

Крім цього очільник МЗС повідомив, на саміті буде "багато інших рішень" і що готуються певні гарантії безпеки для України".

"Будь-яке рішення, яке означає, що від фрази "двері відчинені" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", вважатимуться успішним результатом", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що ключовим питанням залишатиметься членство України в НАТО. "Тому що немає іншого шляху гарантувати безпеку на євроатлантичному просторі та запобігти подальшій агресії Росії проти України".

Черговий саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

 

 

 

Теги: #нато #україна #саміт #вільнюс

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