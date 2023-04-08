Події

01:05 08.04.2023

Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні-2023 до мінімуму з 2018 року

1 хв читати
Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні-2023 до мінімуму з 2018 року

Сумарні постачання охолодженого та морозива м'яса свиней у березні 2023 року з ЄС були майже втричі нижчими за показники минулого року, скоротившись до 503 тонн, повідомили в асоціації "Свиноводи України".

У грошовому еквіваленті Україна імпортувала у березні свинини на $949 тис., навели дані Держмитниці у галузевій асоціації.

За інформацією її аналітиків, це найнижчий показник за місяць, починаючи з 2018 року.

"Протягом березня середня ціна свинини забійною масою в ЄС становила близько $2,54/кг. Ціна імпортованої в Україну свинини опустилася до $1,88/кг, що на 5,7% нижче, ніж у лютому поточного року", - зазначили у січні. асоціації та пояснили зниження імпортної активності вищими цінами у країнах ЄС, порівняно з цінами на вітчизняну продукцію.

"Навіть відсутність імпортних мит не зробила європейської свинини більш конкурентоспроможною за ціною порівняно з вітчизняною. Поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м'яса свиней залишатимуться малоактивними", ― прогнозують у галузевому об'єднанні.

Загалом у першому кварталі 2023 року імпорт свинини становив 3,16 тис. тонн, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у першому кварталі 2022 року, зазначили аналітики.

Теги: #свинина #імпорт #скорочення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 29.03.2023
Імпорт ліків в Україну у 2022 р. скоротився на 38%, експорт українських ліків - на 24% - дослідження

Імпорт ліків в Україну у 2022 р. скоротився на 38%, експорт українських ліків - на 24% - дослідження

19:06 22.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

08:08 20.03.2023
РФ у січні вийшла на перше місце за постачанням газу в Китай

РФ у січні вийшла на перше місце за постачанням газу в Китай

19:18 16.03.2023
Україна за 2 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів більше ніж уп'ятеро до довоєнного періоду

Україна за 2 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів більше ніж уп'ятеро до довоєнного періоду

11:38 06.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

21:55 22.02.2023
Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

Стефанчук: Немає загрози для роботи українського парламенту через зменшення кількості депутатів

21:43 22.02.2023
Україна в січні скоротила виплавку сталі у 6,5 раза до січня-2022, посівши 34-е місце у рейтингу Worldsteel

Україна в січні скоротила виплавку сталі у 6,5 раза до січня-2022, посівши 34-е місце у рейтингу Worldsteel

07:17 19.02.2023
Нідерланди скоротять кількість дипломатів РФ у посольстві в Гаазі

Нідерланди скоротять кількість дипломатів РФ у посольстві в Гаазі

19:08 14.02.2023
Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

20:05 06.02.2023
Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

ОСТАННЄ

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

МЗС України засуджує виділення окупаційною владою у Криму земельних ділянок для російських військовослужбовців

У Польщі відкрився сервісний центр із ремонту танків Т-64

НАЗК внесло глобальну нафтопромислову компанію SLB до переліку міжнародних спонсорів війни

Фермери з Румунії та Болгарії протестують через перенасичення їхніх ринків зерном з України

Байден на рік продовжив у США дію режиму НС, запровадженого через шкідливу політику РФ, що подовжує санкційний режим стосовно Москви

На Харківщині троє людей поранені внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА