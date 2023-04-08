Україна скоротила імпорт свинини з ЄС у березні-2023 до мінімуму з 2018 року

Сумарні постачання охолодженого та морозива м'яса свиней у березні 2023 року з ЄС були майже втричі нижчими за показники минулого року, скоротившись до 503 тонн, повідомили в асоціації "Свиноводи України".

У грошовому еквіваленті Україна імпортувала у березні свинини на $949 тис., навели дані Держмитниці у галузевій асоціації.

За інформацією її аналітиків, це найнижчий показник за місяць, починаючи з 2018 року.

"Протягом березня середня ціна свинини забійною масою в ЄС становила близько $2,54/кг. Ціна імпортованої в Україну свинини опустилася до $1,88/кг, що на 5,7% нижче, ніж у лютому поточного року", - зазначили у січні. асоціації та пояснили зниження імпортної активності вищими цінами у країнах ЄС, порівняно з цінами на вітчизняну продукцію.

"Навіть відсутність імпортних мит не зробила європейської свинини більш конкурентоспроможною за ціною порівняно з вітчизняною. Поки цей статус-кво зберігається, зовнішні поставки м'яса свиней залишатимуться малоактивними", ― прогнозують у галузевому об'єднанні.

Загалом у першому кварталі 2023 року імпорт свинини становив 3,16 тис. тонн, що більш ніж у чотири рази менше, ніж у першому кварталі 2022 року, зазначили аналітики.