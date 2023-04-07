Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагають у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідного відновлення зруйнованої та ремонту пошкодженої енергоінфраструктури", – зазначив Галущенко, слова якого наведені у повідомленні Міненерго у Телеграм-каналі у п'ятницю пізно ввечері.

При цьому міністр енергетики наголосив на тому, що забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів є пріоритетним.

"Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення ресурсом українських споживачів і може бути припинено у разі зміни ситуації", – запевнив міністр.

Як повідомлялося, експорт е/е, який розпочався у червні минулого року, було припинено наказом Міненерго з 11 жовтня після початку масованих атак російських загарбників на енергосистему України. За даними Міненерго, експорт е/е до Молдови та країн ЄС за цей час становив 2,6 млрд кВт-год. Експортери е/е спрямовували 80% доходу від експорту підтримки тарифів для населення рамках спецзобов'язань. У результаті на ці цілі було спрямовано, за розрахунками міністерства, 2,8 млрд. грн.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт, Україна зі свого боку досягає збільшення цієї потужності у кілька разів.