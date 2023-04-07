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15:35 07.04.2023

ВАКС закрив справу за обвинуваченням депутата Волинця в недостовірному декларуванні

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ВАКС закрив справу за обвинуваченням депутата Волинця в недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу за обвинуваченням народного депутата Михайла Волинця (фракція "Батьківщина") у недостовірному декларуванні у зв'язку з закінченням строку давності.

"Депутата звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності. Кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України", - повідомив ВАКС у телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні зазначено, що ця справа надійшла до суду 9 грудня 2022 року, а з 30 січня 2023 року обвинувачений перебував на лікуванні.

"Річну декларацію подано 26 березня 2021 року. Зауважимо, що строк давності вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, становить два роки", - пояснюють у ВАКС.

У повідомленні не названо ім'я депутата. Йдеться про Волинця.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року НАБУ оголосило в розшук народного депутата Верховної Ради IX скликання, лідера Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік майже на 1,79 млн грн.

НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК (у редакції, чинній до 21 липня 2021 року), 17 листопада. "У декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив два автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини сумою майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більше ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - зазначалося в повідомленні.

Теги: #декларування #волинець #вакс

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