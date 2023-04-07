У ДТП у Львівській області постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей - поліція

Шестеро людей, із них двоє дітей, постраждали в ДТП у Львівській області, повідомив відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася 6 квітня близько 08:10 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у Самбірському районі.

"Сталося зіткнення трьох транспортних засобів: легкового автомобіля Toyota, вантажівки MAN і мікроавтобуса Fiat. Унаслідок зіткнення дістали тілесних ушкоджень та були доправлені до медзакладів водій легкового автомобіля та дві пасажирки 8 і 14 років, а також водій вантажівки та двоє її пасажирів", - зазначено в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).