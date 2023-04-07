Унаслідок російських обстрілів на Донеччині одна людина постраждала, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Російські окупанти вночі 7 квітня продовжили обстріли території Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За добу росіяни поранили одного жителя Донецької області", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що мирний житель постраждав унаслідок обстрілу Бахмута.

Крім того, в Часовому Яру було пошкоджено п'ять будинків. У Міньківці Соледарської громади пошкоджено три будинки, поодинокі обстріли відбувалися у Васюківці, Федорівці та Роздолівці. Ще три приватні будинки пошкоджено в Костянтинівці.

Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - зруйнували приватний будинок.

На волноваському напрямку під обстрілами опинилися Вугледар і Пречистівка, проте обійшлося без жертв.

На донецькому напрямку поодинокі обстріли зафіксовано в Курахівській, Мар'їнській та Очеретинській громадах. У Курахівці пошкоджено територію колишньої шахти.

На лисичанському напрямку росіяни обстріляли Званівку та Переїзне, а також Сіверськ і Серебрянку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.