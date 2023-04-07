Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі, постраждалих немає

Протягом минулої доби російські окупаційні війська зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти. Сьогодні вранці під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Учора внаслідок обстрілів с. Караїчне... пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі. Унаслідок учорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок і господарські будівлі. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.