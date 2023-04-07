Події

05:53 07.04.2023

Ракета SpaceX виведе на орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

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Ракета SpaceX виведе на орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

Ракета Falcon 9 у п'ятницю стартує на орбіту з важким телекомунікаційним супутником Intelsat IS-40e, повідомляє компанія-розробник носія SpaceX.

Апарат компанії Intelsat надаватиме послуги Ка- та Ku-діапазонного супутникового зв'язку на території Північної та Центральної Америки.

Запуск планується здійснити у двогодинне часове вікно, яке відкривається 00:30 за часом Східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. На орбіту супутник буде виведений приблизно за 33 хвилини після старту ракети.

Космічний апарат Intelsat IS-40e вагою близько 7 тонн розроблений компанією Maxar Technologies. Термін його служби розрахований на 15 років. В даний час компанія Intelsat має орбітальне угрупування у складі 52 геостаціонарних супутників зв'язку.

На супутнику Intelsat IS-40e встановлений науковий інструмент Tropaspheric Emissions, що належить NASA: Monitoring of Pollution (TEMPO), призначений для спостереження за забрудненням повітря над Північною Америкою.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується вчетверте, через дев'ять хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходиться в Атлантиці приблизно в 660 км від космодрому.0

Теги: #сша #запуск #супутник #spacex

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