Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

Президента США Джо Байдена під час виведення американських військ з Афганістану у 2021 році "серйозно обмежували" дії його попередника Дональда Трампа, повідомляє в четвер Associated Press з посиланням на доповідь Ради національної безпеки.

"Президент Байден був значно обмежений у варіантах під час виведення військ з Афганістану через умови, залишені його попередником", - йдеться в документі.

У ньому зазначається, що коли Байден став президентом, у талібів була найсильніша військова підготовка з 2001 року. При цьому доповідь містить критику надмірно оптимістичних оцінок американської розвідки щодо готовності афганської армії до ведення активних бойових дій.

На тлі швидкого виведення військ США та НАТО з Афганістану таліби в серпні 2021 року практично без боїв встановили контроль над усіма провінціями країни. 15 серпня таліби зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані та представники його ближнього кола залишили країну. Евакуація іноземних громадян та тих, хто працював із іноземними місіями в Афганістані, тривала до кінця місяця.