Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити пробаційний нагляд як новий і основний вид кримінального покарання із заміною на нього арешту в більшості санкцій.

Відповідний законопроєкт № 9185 зареєстровано в парламенті 5 квітня.

Як зазначається в пояснювальній записці, пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом від року до п'яти років (одного-двох років для неповнолітніх).

Покаранням у вигляді пробаційного нагляду як альтернативи обмеженню волі співавтори законодавчої ініціативи пропонують доповнити санкції статей Особливої частини Кримінального кодексу України. При цьому депутати вважають за необхідне на пробаційний нагляд замінити арешт у всіх санкціях, окрім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями.

Законопроєкт передбачає, що покарання у вигляді пробаційного нагляду полягатиме в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів.

Крім того, документ пропонує визначити порядок відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду, контроль за дотриманням якого покладається на уповноважені органи з пробації за місцем проживання засудженого.

Відповідно до законопроєкту, строк покарання у вигляді пробаційного нагляду обчислюватиметься з дня взяття засудженого на облік. При цьому до строку покарання за правилами, передбаченими статтею 72 Кримінального кодексу України, зараховується час попереднього взяття під варту або цілодобового домашнього арешту.

Необхідність запровадити пробаційний нагляд як новий та основний вид кримінального покарання ініціатори проєкту закону обґрунтовують тим, що в умовах воєнного стану слід оптимізувати слідчі ізолятори, зокрема, шляхом збільшення місць за рахунок ліквідації арештних будинків, зокрема для утримання військовополонених. У таких випадках обмеження волі та арешт як види покарань втрачають своє кримінально-правове та соціальне призначення і потребують значної фінансової затратності.

Співавторами законопроєкту виступили переважно члени фракції "Слуга народу", зокрема, Сергій Іонушас, Олександр Дануца, Владлен Неклюдов, Олександр Бакумов, а також Володимир Арешонков (група "Довіра").