Події

20:03 06.04.2023

Окупанти обстріляли с. Зміївка під Бериславом, поранено чотирьох жителів - голова обладміністрації

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Окупанти обстріляли с. Зміївка під Бериславом, поранено чотирьох жителів - голова обладміністрації

Чотири жителі села Зміївка Бериславського району Херсонської області дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у четвер, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранень різного ступеня тяжкості дістали чотири місцеві жителі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні в Херсоні", - написав Прокудін у телеграмі.

Зміївка Бериславської територіальної громади розташована на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого перебуває під російською окупацією.

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріл

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