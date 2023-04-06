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18:49 06.04.2023

Греція пообіцяла надати артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів - Резніков

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Греція пообіцяла надати артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков у четвер відвідав Афіни в межах чергових зустрічей з офіційними особами країн НАТО. У межах візиту він провів зустріч із міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом, повідомляє AP.

Панайотопулос підтвердив готовність Греції надавати Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно".

"Греція надасть будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку", - заявив Панайотопулос під час спільного виступу з Резніковим.

Так, Греція пообіцяла додаткові постачання боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї, доступ до грецьких шпиталів для поранених військовослужбовців і додаткові бойові машини піхоти БМП радянських часів.

Військові чиновники заявили, що Греція також надала інструкторів для українських спецпідрозділів та операторів танків як внесок у масовані зусилля з надання військової допомоги, очолювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Водночас Панайотопулос, виступаючи в парламенті напередодні візиту Резнікова, заявив, що Греція не надаватиме жодної військової допомоги, яка могла поставити б під загрозу її власну оборону, й наголосив, що основні плани закупівель озброєнь залишаються незмінними, попри нещодавнє ослаблення напруженості у відносинах із сусідньою Туреччиною та іншим членом НАТО.

За словами міністра, танки Leopard німецького виробництва не можуть бути надані.

"Ходять чутки: що ми відправимо винищувачі, і С-300, і те, і це. Заради бога. Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що могло б хоч трохи послабити наші власні оборонні можливості, з огляду на наші власні виклики національній безпеці", - наголосив він.

Резніков зі свого боку повідомив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військово-морського флоту з НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом із нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав він.

Теги: #україна #греція #військова_допомога

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