Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Понад 20 атак російських окупантів було відбито за минулу добу на сході України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках... Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають запеклі бої. "Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту", - повідомляється у зведенні.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії у районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар'їнки, скрізь безуспішно. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар'їнку, де було відбито 13 ворожих атак.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному плані оборонні рубежі та позиції.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог продовжує утримувати певні підрозділи в прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, розповіли в Генштабі.