Події

18:22 06.04.2023

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Понад 20 атак російських окупантів було відбито за минулу добу на сході України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках... Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають запеклі бої. "Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту", - повідомляється у зведенні.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії у районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар'їнки, скрізь безуспішно. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар'їнку, де було відбито 13 ворожих атак.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному плані оборонні рубежі та позиції.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог продовжує утримувати певні підрозділи в прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, розповіли в Генштабі.

Теги: #війна #бої #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 06.04.2023
Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

07:13 06.04.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

07:09 06.04.2023
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

19:00 05.04.2023
Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

18:56 05.04.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

17:44 05.04.2023
Основним напрямком удару росіян залишається схід України, з напрямку Одеси ризиків наразі не спостерігаємо - Резніков

Основним напрямком удару росіян залишається схід України, з напрямку Одеси ризиків наразі не спостерігаємо - Резніков

09:40 05.04.2023
Розгорнута в Білорусі російська ядерна зброя залишиться під контролем російського персоналу - ISW

Розгорнута в Білорусі російська ядерна зброя залишиться під контролем російського персоналу - ISW

07:17 05.04.2023
За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

07:06 05.04.2023
Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

19:01 04.04.2023
Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

ОСТАННЄ

Греція пообіцяла надати артилерійські снаряди, БМП і доступ до госпіталів - Резніков

"Епіцентр" відкриває ТЦ в Івано-Франківську після оновлення

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

Україна отримала від ЮНІСЕФ 70 автомобілів для надання допомоги дітям

Окупанти обстріляли Оріхів і Гуляйполе Запорізької області, пошкоджено багатоповерхівки

У Дніпрі затримали священника УПЦ (МП), який розбещував своїх неповнолітніх дочок

Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

Румунія тимчасово закрила в'їзд автотранспорту з України через снігопад

"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

Україна отримала від Фонду енергетичної підтримки 12 трансформаторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА