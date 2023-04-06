На Донеччині за добу загинули четверо цивільних, двох поранено - ОВА

Після російських масованих нічних обстрілів населених пунктів Донецької області відомо про чотирьох загиблих мирних жителів і двох поранених, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зранку росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку з "Ураганів" - загинули дві людини, поранено чотирьох", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"На горлівському напрямку відомо про двох загиблих і двох поранених цивільних у Бахмуті", - повідомляє Кириленко.

Як зазначив очільник ОВА, до тотальних руйнувань у Бахмуті "додалися пошкодження дитсадка, двох приватних будинків і трьох багатоповерхівок. У Соледарській громаді пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, два приватні будинки та магазин у Никифорівці, і ще три будинки - у Васюківці. Під обстрілами - околиці Часовоярської і Торецької громад".

За даними ОВА, Вугледар зазнав авіаудару, без жертв. Як повідомляє Кириленко, на донецькому напрямку протягом доби відбувалися артобстріли Мар'їнки та Красногорівки і поодинокі обстріли Авдіївки. "Інформація про постраждалих не надходила", - написав він.

"На лисичанському напрямку стався масований артобстріл Званівки - пошкоджено школу, будинок культури, магазин і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях", - наводить Кириленко нові дані про руйнування цивільної інфраструктури області.