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10:53 06.04.2023

США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами - ЗМІ

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США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами - ЗМІ

США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами, повідомляє американське видання Defence One, посилаючись на представників державної підрядної компанії SAIC.

4 квітня Пентагон оголосив про постачання Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли системи озброєння, які в США назвали "10 мобільними ракетними комплексами антиБПЛА з лазерним наведенням".

Постачання відбулося після конкурсу, проведеного армією США в січні для закупівель системи проти іранських БПЛА Shahed-136.

За даними джерела видання в SAIC, компанія має відправити в Україну 10 антидронових комплексів, вартість кожного з них не перевищує $30 тис., тоді як Україна змушена використовувати для боротьби з безпілотниками ракети вартістю до $500 тис. кожна.

"Росія використовувала "Шахед-136" для нападу не лише на українські військові сили, а й на достатню кількість цивільної інфраструктури, щоб призвести до відключення світла в усій обложеній країні. Україна збила багато безпілотників іранського виробництва, які коштували близько $20 тис. за штуку, але іноді змушена використовувати для цього ракети протиповітряної оборони вартістю $500 тис.", - пише видання.

Як повідомляється, система також включає кулеметну установку M240 і систему електронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний дрон, включно з будь-якою системою DJI, яка не працює з розширеним шифруванням.

За даними компанії, під час випробування система виявила безпілотник на відстані понад шість миль і вразила його на відстані трьох миль, що набагато більше, ніж вимагає армія - 1,2 милі.

Теги: #сша #боротьба #дрони

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