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10:33 06.04.2023

Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

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Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

У командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні, відбуваються кадрові перестановки, повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії.

"Як повідомлялося в російських соцмережах, Міноборони Росії, найімовірніше, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угруповання військ (СУВ) в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що СУВ під командуванням Мурадова останніми місяцями зазнало "надзвичайно важких втрат", оскільки його погано продумані штурми неодноразово зазнавали невдачі в захопленні міста Вугледара Донецької області.

"Ці операції викликали різку громадську критику з боку всіх коментаторів із РФ, включно з військовослужбовцями самого Мурадова", - наголошують у британській розвідці.

Там нагадують, що Мурадов прийняв командування СУВ після невдалої спроби штурму Києва з північного заходу на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

"Наразі він є найбільш високопоставленим російським військовим, звільненим 2023 року, але ймовірні й інші звільнення, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", - підсумували в розвідці.

Теги: #рф #перестановки #армія #британська_розвідка

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