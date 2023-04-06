"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху восьми поїздів через негоду

У зв'язку з обледенінням контактної мережі на залізниці 8 поїздів запізнюються від графіка на 30 хвилин і більше, повідомляє "Укрзалізниця".

"67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.

Найбільше затримуються в русі поїзди за маршрутами: №715/716 Перемишль - Київ (+2 год 17 хв) і №113/114 Харків - Львів (+1 год 55 хв).

Також відстають від графіка поїзди:

№55/56 Київ-Пас. - Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта - Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці - Полтава-Південь. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. - Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя - Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. - Трускавець (+30 хв).

Пасажирів, які перебувають у поїзді, що відстає від графіка, і мають попереду пересадку, просять сповістити провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб завчасно знайти рішення.