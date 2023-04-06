За добу ЗС України знищили близько 390 окупантів, 2 танки, 1 гелікоптер

За добу українські військові знищили близько 390 одиниць особового складу армії РФ, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 176630 (+390) осіб ліквідовано, танків - 3631 (+2) од, бойових броньованих машин - 7013 (+8) од, артилерійських систем - 2714 (+7) од, РСЗВ - 532 (+0) од, засоби ППО - 281 (+1) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 292 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од, спеціальна техніка - 302 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.