Тиранія, як явище, програє в історії, коли вона програє в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський, під час виступу в Королівському замку у Варшаві.

"Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант тікає, посилюється і польський прапор. Польські "Краби" і "Перуни" в руках українців повертають нашим людям свободу, додають сили і вашій свободі. Ось що означає наше вміння, українців і поляків, творити нашу переможну історію пліч-о-пліч", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що російський режим, який прийшов в Україну з війною, впаде, а сама тиранія програє в історії тоді, коли вона програє на українській землі.

"Паде і цей режим, який пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знову і Польщі, і всій вільній Європі, а ми боремося пліч-о-пліч. Він приніс депортації українцям, щоб потім принести знову й іншим, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти, а ми захищаємося пліч-о-пліч", - сказав він.

"Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не буде вбивати. На цій польській площі, як і на всіх українських площах, більше ніколи не буде Росії", - додав глава держави.

Для цього, зазначив Зеленський, не потрібно зупинятися в солідарності з Україною.

"Коли битва потребує артилерії, її потрібно давати. Коли перемога вимагає танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність вимагає повітря, не потрібно звертати уваги на те, як відреагують у Росії на літаки у нас. Не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч із літерою "F" - 16 чи якесь інше. Варто діяти, так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній. Тому що це - битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково", - резюмував він.