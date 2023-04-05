Події

19:38 05.04.2023

Зеленський встановив лампадку до пам'ятника жертв авіакатастрофи 2010 року у Смоленську

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Зеленський встановив лампадку до пам'ятника жертв авіакатастрофи 2010 року у Смоленську

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві відвідав пам'ятник жертвам Смоленської трагедії 2010 року, коли літак із польським керівництвом розбився під час посадки в аеропорту м. Смоленськ.

"Разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким вшанували пам’ять загиблих біля Могили невідомого солдата у Варшаві. Встановили лампадки до пам’ятника жертвам Смоленської трагедії 2010 року та до пам’ятника президенту Польщі у 2005-2010 роках Леху Качинському", - написав він у середу в телеграм-каналі.

 

Теги: #президент #память

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