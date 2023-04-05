Основним напрямком удару росіян залишається схід України, з напрямку Одеси ризиків наразі не спостерігаємо - Резніков

Головним напрямком атаки росіян залишається схід України, другий ризикований напрямок - запорізький, мінімальний ризик - з боку Білорусі, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ризиковані напрямки російські не змінилися, за нашими оцінками, їх залишається три. Якщо не брати до уваги четвертий - те, що вони атакують із неба ракетами і дронами, використовуючи всю Україну як майданчик. Це зрозуміло. Якщо ми говоримо про сухопутний компонент або морський, то, звісно, головним напрямком удару залишається схід України. Найважчі місця - Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Лиман, Куп'янськ", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами після заходу з презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Другий ризикований напрямок - запорізький, де окупанти намагаються "прощупати стійкість української оборони".

"З моря, з напрямку Одеси, я вважаю, ризиків ми наразі не спостерігаємо. Тому що морський компонент у них ослаблений, після того, як ми відправили крейсер "Москва" на дно, деокупували острів Зміїний", - сказав Резніков.

За його словами, третій, найнижчий наразі ризик, але який завжди був, - з боку Білорусі. Резніков наголосив, що створення ударного угруповання не спостерігається на сьогодні.

"Імовірність відкритого використання збройних сил Білорусі дуже низька", - сказав міністр.

Він знову зазначив, що російські окупанти готують фортифікаційні укріплення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, у зв'язку з анонсованим контраступом українських сил.

"Тобто вони планують захищатися. Насправді вони готуються до українського контрнаступу", - підсумував Резніков.