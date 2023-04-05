Ексдиректору ДП "Антонов" повідомлено про підозру у зв'язку зі знищенням Ан-225 "Мрія"

Правоохоронці повідомили колишньому генеральному директору держпідприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості, що призвела до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Антонов" і заподіяла державі збитків на понад 8,4 млрд грн.

"Встановлено, що експосадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель "Мрія" згоріла", - повідомляє Національна поліція України в телеграм-каналі.

Також під час досудового розслідування встановлено, що літак Ан-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення РФ в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Усе це свідчить про те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Проте колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Крім того, слідчі перевіряють інформацію про можливість евакуації ще шести літаків, зокрема Ан-124 "Руслан", які перебували тоді на території аеропорту.

Як повідомлялося, 10 березня СБУ заарештувала у справі про знищення "Мрії" колишнього гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, а колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголошено в розшук. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, оголошений у розшук колишній заступник гендиректора "Антонова" Харченко, ймовірно, перебуває в Криму.