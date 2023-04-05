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12:44 05.04.2023

Процедура екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії триває - ДБР

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Процедура екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії триває - ДБР

Українська сторона продовжує процедуру екстрадиції колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова із Сербії, повідомила радниця із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"За запитом ДБР та Офісу генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, де він перебуває під вартою", - сказала Сап'ян на брифінгу в Києві в середу.

Вона зазначила, що екстрадиція є тривалим прогресом.

"Наразі ми, ДБР як правоохоронний орган і прокуратура, робимо все, щоб співпрацювати зі службами в Сербії та переконати їх, що ця екстрадиція важлива для завершення досудового розслідування", - додала вона.

Як повідомлялося, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Печерський райсуд Києва щодо нього заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #сбу #екстрадиція #дбр #наумов

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