Події

07:38 05.04.2023

У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати, поліція встановлює обставини події

1 хв читати

Поліція встановлює обставини загибелі 36-річного жителя Донецької області в Салтівському районі Харкова.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 19:00 надійшло повідомлення про те, що на вул. Владислава Зубенка біля річки стоїть невідомий, який тримає в руці предмет, зовні схожий на гранату.

"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група ХРУП №2. На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула в нього в руці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 36-річний житель Донецької області. Наразі правоохоронці проводять огляд місця події.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

 

Теги: #граната #харків #загиблий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 01.04.2023
Пораненого вибухом гранати чоловіка прооперували, він у реанімації - Львівська міськрада

Пораненого вибухом гранати чоловіка прооперували, він у реанімації - Львівська міськрада

10:38 01.04.2023
У Львові загинула людина від вибуху гранати у квартирі - поліція

У Львові загинула людина від вибуху гранати у квартирі - поліція

07:38 01.04.2023
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху гранати у Львові

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху гранати у Львові

15:41 31.03.2023
Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

Трьом харків'янам, які отримали із Запоріжжя 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму, загрожує до 12 років в'язниці - прокуратура

23:49 30.03.2023
У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

16:13 26.03.2023
Одну з вулиць Харкова назвуть на честь нацгвардійця Громадського, який загинув під час захисту міста в перший день повномасштабного вторгнення - Терехов

Одну з вулиць Харкова назвуть на честь нацгвардійця Громадського, який загинув під час захисту міста в перший день повномасштабного вторгнення - Терехов

12:38 25.03.2023
Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

19:45 24.03.2023
У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

14:41 23.03.2023
Харків'ян просять утриматися від відвідування найбільшого міського кладовища через високу мінну небезпеку

Харків'ян просять утриматися від відвідування найбільшого міського кладовища через високу мінну небезпеку

19:22 22.03.2023
Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія заблокувала виступ російського дитячого омбудсмена на телеканалі ООН - представництво

Перевірка не виявила порушень у діях ексглави СБУ Баканова в межах розслідування справи Кулініча

ДБР завершило розслідування про держзраду ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча

Суд заарештував нові земельні ділянки дружини Медведчука на Львівщині

Зеленський розпочав візит до Польщі - Никифоров

ОСТАННЄ

У РФ розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань для підтримки затяжної війни в Україні - британська розвідка

Велика Британія заблокувала виступ російського дитячого омбудсмена на телеканалі ООН - представництво

Перевірка не виявила порушень у діях ексглави СБУ Баканова в межах розслідування справи Кулініча

ДБР завершило розслідування про держзраду ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча

Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП) Павла як підозрюваного

Суд заарештував нові земельні ділянки дружини Медведчука на Львівщині

Розгорнута в Білорусі російська ядерна зброя залишиться під контролем російського персоналу - ISW

Зеленський розпочав візит до Польщі - Никифоров

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

В Естонії на бойове чергування вперше заступлять системи ППО NASAMS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА