У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати, поліція встановлює обставини події

Поліція встановлює обставини загибелі 36-річного жителя Донецької області в Салтівському районі Харкова.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, близько 19:00 надійшло повідомлення про те, що на вул. Владислава Зубенка біля річки стоїть невідомий, який тримає в руці предмет, зовні схожий на гранату.

"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група ХРУП №2. На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула в нього в руці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 36-річний житель Донецької області. Наразі правоохоронці проводять огляд місця події.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.