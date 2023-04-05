Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

У зв'язку з переміщенням ворожої важкої техніки окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд усіх місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - йдеться у зведенні, опублікованому в середу вранці.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення за допомогою розповсюдження листівок про т. зв. "евакуацію" в Росію.

"Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", - зазначається в повідомленні.

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БПЛА типу "КУБ".

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" і станцію радіоелектронної боротьби противника.