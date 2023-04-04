Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцеканцлер ФРН, Федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек підписали спільну Заяву про наміри, яка розширює напрямки німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на розвиток "зелених" технологій і відновлення енергетики.

"Німеччина є справжнім великим другом України, і сьогодні ми поглиблюємо наше партнерство, відкриваючи широкі можливості для співробітництва та відновлення енергетичного сектора", - сказав Галущенко після підписання документа в Києві у вівторок.

При цьому він зазначив, що передбачається співпраця на рівні не тільки урядів, а й бізнесів.

"Дуже важливо, що німецькі компанії зацікавлені в інвестиціях і реалізації енергетичних проєктів в Україні. Я впевнений, що результатом цієї співпраці стане українська стійка і незалежна енергосистема та створення в Україні великого енергетичного хабу для всієї Європи", - прокоментував глава Міненерго України.

Як зазначає міністерство в релізі, Габек висловив захоплення тим, як Україні вдалося втримати енергетичну систему в умовах безпрецедентних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури минулої зими, і підтвердив повну підтримку Німеччиною українського народу.

Міненерго уточнює, що в підписаному документі сторони домовилися про розширення партнерства у відновленні енергетичної інфраструктури, сприяння підвищенню стабільної стійкості енергетичного сектора та розширеного використання відновлювальних джерел енергії, включно з вітром, сонцем, біомасою, гідроенергією та "зеленим" воднем.

Крім того, партнерство передбачає співробітництво у сфері енергозбереження через енергоефективність, декарбонізацію та скорочення викидів вуглекислого газу з метою прискорення переходу до чистої енергії, а також підтримання структурних змін у вугільних регіонах України, зокрема, реалізацію проєктів справедливого переходу і зелених проєктів у цих регіонах.