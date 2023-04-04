Події

19:14 04.04.2023

Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

1 хв читати
Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

У с. Городещине Краматорського району Донецької області станом на 18.30 підтоплено 209 домогосподарств і 51 приватний житловий будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Донецька область. Станом на 18:30 у с. Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, із них 2 дитини", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Як інформує ДСНС, наразі "здійснюється укріплення берегової лінії річки та тривають заходи зі створення загородження водоскидного шлюзу. Напір води у водоскидному шлюзі зменшився і відбувається поступове зменшення рівня води в р. Бичок".

За даними служби, до робіт від ДСНС було залучено 47 осіб та 19 од. техніки, зокрема 3 плавзасоби.

Пізніше кількість евакуйованих підрозділами ДСНС жителів зросла до 17 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Підрозділами ДСНС України врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 і 10 років, дві літні жінки та чоловік з інвалідністю. Загалом поліцейськими та рятувальниками евакуйовано 17 осіб", - написав Клименко у фейсбуці.

Він зазначив, що поліція Донецької області виставила додаткові патрулі для недопущення розкрадання майна евакуйованих громадян і спільно з ДСНС працює над ліквідацією наслідків підтоплення.

Попередньо встановлена причина руйнування - застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #підтоплення #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 04.04.2023
На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

17:56 04.04.2023
У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

08:19 04.04.2023
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло чотири і поранено три людини

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло чотири і поранено три людини

07:15 03.04.2023
Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

Зросла до 11 кількість постраждалих у Костянтинівці

08:54 01.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло двоє і поранено трьох мирних жителів

08:12 30.03.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро – поранено

08:50 29.03.2023
Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

08:11 29.03.2023
Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

Окупанти продовжують обстріли міст і сіл Донецької області, за добу поранені п'ять мирних жителів - голова обладміністрації

13:01 27.03.2023
Росіяни вдарили по Слов'янську двома ракетами С300: одна людина загинула, 25 поранені; дві ракети влучили в дитячий будинок у Дружківці, без жертв - Донецька ОВА

Росіяни вдарили по Слов'янську двома ракетами С300: одна людина загинула, 25 поранені; дві ракети влучили в дитячий будинок у Дружківці, без жертв - Донецька ОВА

09:39 27.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула людина, дві поранені

У результаті обстрілів на Донеччині загинула людина, дві поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

ОСТАННЄ

На Великодні свята в Херсонській області буде заборонено відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години

Кулеба: рішення про постачання винищувачів F-16 на засіданні комісії "Україна - НАТО" не було ухвалено

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Генсек НАТО за результатами засідання Комісії Україна-НАТО: Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї

Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Трамп прибув до суду, де йому висунуть понад 30 обвинувачень

Зеленський: Продовження мандата міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ в Україні - це ще один крок до забезпечення відповідальності держави-агресора

Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати, - Зеленський у зверненні до Національної асоціації губернаторів США

Мандат Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування злочинів РФ в Україні продовжено на один рік - резолюція ООН

Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей з тимчасово окупованих територій України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА