Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

У с. Городещине Краматорського району Донецької області станом на 18.30 підтоплено 209 домогосподарств і 51 приватний житловий будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Донецька область. Станом на 18:30 у с. Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, із них 2 дитини", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Як інформує ДСНС, наразі "здійснюється укріплення берегової лінії річки та тривають заходи зі створення загородження водоскидного шлюзу. Напір води у водоскидному шлюзі зменшився і відбувається поступове зменшення рівня води в р. Бичок".

За даними служби, до робіт від ДСНС було залучено 47 осіб та 19 од. техніки, зокрема 3 плавзасоби.

Пізніше кількість евакуйованих підрозділами ДСНС жителів зросла до 17 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Підрозділами ДСНС України врятовано 5 осіб, з яких двоє дітей віком 8 і 10 років, дві літні жінки та чоловік з інвалідністю. Загалом поліцейськими та рятувальниками евакуйовано 17 осіб", - написав Клименко у фейсбуці.

Він зазначив, що поліція Донецької області виставила додаткові патрулі для недопущення розкрадання майна евакуйованих громадян і спільно з ДСНС працює над ліквідацією наслідків підтоплення.

Попередньо встановлена причина руйнування - застаріла конструкція водоскидного шлюзу.