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20:59 03.04.2023

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

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На озброєнні Повітряних сил ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

На озброєнні Повітряних сил Збройних сил України наразі перебувають п'ять бригад винищувачів типу Су-27 і МіГ-29, і власних, і переданих іноземними партнерами, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Маємо п'ять бригад винищувачів, дві бригади Су-27 і три бригади МіГ-29. Це старі радянські винищувачі 4-го покоління, які і морально, і фізично застаріли. І не тільки наші (винищувачі – ІФ-У), а й ті, які нам сьогодні передають наші партнери", - розповів Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, передання Україні з боку Польщі МіГ-29 стало історичним кроком.

Водночас Ігнат знову наголосив, що МіГ-29 - це старі радянські винищувачі, які морально і фізично застаріли. Тому наступним кроком партнерів має бути передання Україні сучасних передових авіаційних платформ, зазначили у ПС ЗСУ.

"Безумовно, це перший крок передання такого типу озброєння... це знак... знак для інших, що потрібно робити другий і третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передання сучасних передових авіаційних платформ. Авіаційна платформа - це сучасний багатоцільовий літак, здатний виконати ті завдання, які сьогодні ми перед собою ставимо", - додав спікер.

За словами Ігната, літаки МіГ-29 не допоможуть у деокупації України, але вони зможуть допомогти у виконанні поточних завдань ЗСУ.

П'ять бригад винищувачів становить майже 200 літальних апаратів.

Як повідомлялося, раніше Польща передала Україні декілька своїх МіГ-29, проте точної кількості не називають.

 

Теги: #зсу #винищувачі #наявність

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