Події

19:41 03.04.2023

Австралійська компанія EOS поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS

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Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS на суму до 80 млн доларів США (близько 120 млн австралійських доларів).

Як повідомляє пресслужба компанії, EOS уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "Спецтехноекспорт" на поставку в Україну до ста важких RWS, включно із запасними частинами та супутніми послугами.

"Контракт передбачає поставку у 2023 і 2024 роках, за умови проведення демонстраційних випробувань протягом найближчих тижнів і виконання інших умов, звичайних для військових контрактів. Відповідно до типових умов військових контрактів, контракт також передбачає умовне право дострокового розірвання на користь STE", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що системи дистанційного керування озброєнням виробляються в Австралії.

При виконанні цього контракту EOS буде використовувати мережу підтримки і ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих по всій Австралії, а також інших міжнародних постачальників.

"RWS - це давно відомий продукт компанії EOS, який наразі використовується кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії. Розроблена для забезпечення більш високої точності та надійності, ніж будь-яка інша система-конкурентка, RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби і платформи і використовуватися для широкого спектра завдань, забезпечуючи при цьому повну готовність зброї, оскільки екіпаж керує системою, перебуваючи під захистом усередині транспортного засобу", - повідомляють у компанії.

За словами гендиректора EOS, компанія "пишається тим, що підтримує українські збройні сили і народ України, надаючи країні рятувальну систему дистанційного керування зброєю".

 

 

 

Теги: #допомога #зброя #австралія

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