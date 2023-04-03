Події

19:09 03.04.2023

У Скадовську окупаційна влада готується до так званої евакуації місцевих жителів

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У Скадовську окупаційна влада готується до так званої евакуації місцевих жителів

На окупованій частині Херсонської області російська окупаційна влада готує депортаційні заходи українських громадян, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Російської Федерації", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

За даними Генштабу, поки що "евакуацію" мають намір проводити "на добровільних засадах, насамперед вивозитимуть жінок і дітей".

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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