Президент України Володимир Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя.

"Для мене честь сьогодні - відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв", - сказав він.

"Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - зазначив Зеленський.

За його словами, "це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до нас усіх, українців. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Слава всім, хто зараз у бою заради України!".