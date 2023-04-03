Події

18:45 03.04.2023

Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя

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Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя

Президент України Володимир Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя.

"Для мене честь сьогодні - відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв", - сказав він.

"Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - зазначив Зеленський.

За його словами, "це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до нас усіх, українців. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Слава всім, хто зараз у бою заради України!".

 

Теги: #чернігів #зеленський

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