Із полону звільнили ще 12 українців: десятьох військових і двох цивільних

З полону на батьківщину повернулися 12 українців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя", - повідомляється в телеграм-каналі Координаційного штабу в понеділок.

Як повідомляється, звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57 окремого стрілецького батальйону.

Як наголошується в повідомленні штабу, 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. "Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресор вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених і кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених і цивільних заручників", - ідеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, з початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.