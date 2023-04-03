Олена Зеленська обговорила з гендиректором ЮНЕСКО Азулє збереження української культурної спадщини та відновлення освітньої галузі

Перша леді Олена Зеленська обговорила з гендиректоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє збереження української культурної спадщини та відновлення освітньої галузі.

"Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє. Зустріч відбулася в Києві, в Національному заповіднику "Софія Київська", за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка й першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової", - повідомляється на офіційному сайті президента України.

Дружина президента подякувала Азулє за підтримку України в протистоянні російській агресії, зокрема за позитивне рішення Комітету Всесвітньої спадщини про внесення Одеси до списку Всесвітньої спадщини під загрозою (25 січня 2023 року).

"Це рішення, ухвалене під час повномасштабної війни в Україні, коли наша історична та культурна спадщина є однією зі стратегічних цілей для країни-агресора, дасть змогу захистити культурне надбання Одеси й зберегти його від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракети на місто", - зазначила перша леді, чиї слова наводяться в повідомленні.

Зеленська також привітала розблокування роботи Комітету Всесвітньої спадщини та звільнення його від російського головування. 45-та сесія комітету відбудеться цього року в Саудівській Аравії у вересні.

"Після візиту в Україну ви краще розумітимете, за що ми боремося, що ми хочемо зберегти й чому це важливо для нас", - зазначила перша леді, звертаючись до Азулє.

Як зазначається в повідомленні, дружина президента відзначила зусилля, яких докладає ЮНЕСКО для моніторингу, оцінки й документування шкоди, завданої культурній спадщині України. Ці дані будуть використані для збору доказів для притягнення агресора до відповідальності, зокрема міжнародної, за злочини проти культурної спадщини України.

"Ми сподіваємося на підтримку з боку ЮНЕСКО у поверненні культурних цінностей, які нападник і далі викрадає й незаконно вивозить з окупованих ним територій України, грубо порушуючи Статут і конвенції ЮНЕСКО", - сказала Зеленська.

"Культура не має кордонів. Втрати однієї країни збіднюють увесь світ. Натомість збережене збагачує й додає розмаїття", - додала перша леді. Вона також акцентувала на важливості допомоги ЮНЕСКО у відновленні системи освіти України.

"Готові й надалі активно працювати разом із ЮНЕСКО в межах великого проєкту із соціально-психологічної допомоги українським дітям і вчителям, які постраждали внаслідок війни РФ проти України", - наголосила дружина президента.