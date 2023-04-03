Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову стверджує: для того, щоб Україна стала членом альянсу, спершу вона має перемогти у війні, яку проти неї веде Росія, інакше питання членства не стоятиме.

Свою вже відому позицію Столтенберг знову повторив у понеділок у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про членство України в альянсі. "Позиція НАТО залишається незмінною - Україна стане членом альянсу. Водночас ми всі маємо розуміти, що головний фокус зараз - гарантувати, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі. Без того, щоб Україна перемогла як незалежна держава, все питання про членство не матиме значення. Отже, перший крок у напрямі будь-яких відносин України та НАТО - гарантувати, що Україна переможе", - заявив генсек.

Саме з цієї причини союзники по НАТО і партнери надають Україні й надаватимуть надалі безпрецедентну підтримку, пояснив Столтенберг. "Тому ми й зустрічаємося завтра, щоб і далі продовжувати нашу підтримку Україні", - наголосив він, маючи на увазі заплановане на вівторок засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Це перший і найтерміновіший крок. Друге - ми також дивимося, як розвивати наші політичні відносини з Україною, як ми продовжуватимемо надавати підтримку в проведенні довгострокових реформ, побудові інституцій, переходу від стандартів часів Радянського Союзу до стандартів НАТО. Усе це наближатиме Україну до НАТО. Для НАТО важливо демонструвати, що двері альянсу залишаються відкритими, й завтра Фінляндія стане повноправним членом", - додав Столтенберг. Він також зазначив, що на завершальному етапі перебуває і процес вступу до альянсу Швеції.