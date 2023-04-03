Проєкт допомоги захисникам Маріуполя "Серце Азовсталі" представив головні програмні напрями

Команда проєкту "Серце Азовсталі", спрямованого на підтримку захисників Маріуполя та родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, презентувала шість програмних напрямів діяльності.

"Команда проєкту розробила шість програм допомоги - це "Здоров'я", "Спорт", "Повернення", "Захист", "Майбутнє" та "Родина". У рамках програми "Здоров'я"... ми визначили напрями, які є на сьогодні затребуваними: це психологічна допомога і сім'ям, захисникам, і безпосередньо суспільству, яке їх прийматиме... Це частина якісної та ефективної інтеграції цих людей у цивільне мирне життя... Реабілітація, засоби доступності, лікування та протезування - це ті напрями, щодо яких до нас уже зверталися", - сказала керівниця проєкту "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова на презентації програмних напрямів проєкту в понеділок.

Напрям "Повернення", за її словами, ґрунтується на співпраці зі штабом, який опікується питаннями полонених, і передбачає надання захисникам і захисницям України спеціальних диджитал-боксів.

"Полонені, коли повертаються, насамперед, хочуть зв'язатися зі своїми родинами... І саме на це є відгук у наших диджитал-боксах: це ноутбуки, все необхідне для спілкування, навушники, павербанк, електронний годинник, сертифікат на вітаміни. І нам дуже хотілося наших захисниць трошки виділити - це б'юті-бокс: косметика для догляду та фен", - уточнила очільниця "Серця Азовсталі".

Цей напрям також передбачає адвокатування, тобто підтримку сімей, дружин і матерів тих захисників, які ще перебувають у полоні.

Спорт - іще один запит, на який реагують у "Серці Азовсталі". В рамках цього напряму захисники зможуть пройти комплексний огляд і в разі позитивних результатів (якщо військові не потребують додаткового лікування) отримати сертифікати на вітаміни та спортивне харчування, абонемент на відвідування спортзалу з індивідуальним тренером і, за потреби, - з реабілітологом.

"Захист". Якщо говорити про юридичну допомогу, є кілька компаній, з якими ми плануємо працювати з цивільного і з військового права щодо питань, з якими до нас уже звертаються. Ми проаналізували структуру цих запитів і бачимо, що в нас будуть юридичні консультації... щодо підготовки документів для отримання пільг від держави... Також надаватимемо судовий супровід", - додала Сухова.

Програма "Майбутнє", за її словами, стосується інтеграції захисників та їхніх родин, тобто того, "як суспільство і ветерани житимуть разом". На сьогодні в "Серці Азовсталі" відповідають насамперед на запити щодо здобуття захисниками вищої освіти, надання їм ноутбуків для оволодіння ІТ-спеціальностями, їх працевлаштування, перекваліфікації чи підвищення кваліфікації, а також допомоги в отриманні грантів для запуску власного бізнесу.

Також Сухова звернула увагу на напрям "Родина" - він є найоб'ємнішим. "Родини захисників звертаються до нас із будь-яких питань - від надання дитячих візочків до відпочинку, лікування та психологічної підтримки, вивчення іноземних мов", - уточнила вона.

У свою чергу директорка зі зв'язків із громадськістю SCM (System Capital Management) Наталія Ємченко зазначила, що за шість тижнів, починаючи з презентації проєкту 16 лютого, його команда вже отримала близько 600 запитів від військовослужбовців та їхніх родин. При цьому Сухова пояснила, що цього року "Серце Азовсталі" планує допомогти більше ніж 10 тисячам захисників України, а 3 квітня вже буде вручено перші сертифікати на надання допомоги в різних напрямах.

"У квітні ми плануємо надати допомогу 154 захисникам і членам їхніх родин, тобто це конкретні запити, які сьогодні вже в роботі, за якими вже укладають договори, ми вже шукаємо найкращих партнерів для реалізації того, з чим звертаються наші захисники", - додала керівниця проєкту "Серце Азовсталі".

У межах своєї діяльності команда проєкту також має намір створити багатофункціональний хаб для спільної роботи захисників Маріуполя у форматі Open Space.

Проєкт "Серце Азовсталі" є частиною великого мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Бюджет проєкту підтримки становить 1 млрд грн. Рішення про створення цього проєкту та його фінансування український бізнесмен оголосив 16 січня 2023 року.

"Сталевий фронт" - це ініціатива, що об'єднала всю мілітарну допомогу бізнесів SCM Ріната Ахметова для Збройних сил України, Головного управління розвідки Міноборони, медиків і працівників критичної інфраструктури. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній сягнула 4,3 млрд грн.