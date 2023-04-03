Чинний президент Чорногорії визнав поразку в другому турі президентських виборів

Міло Джуканович, нинішній чорногорський президент, визнав, що програв у другому турі президентських виборів кандидату від руху "Європа зараз" економісту Якову Мілатовичу.

"Чорногорія зробила вибір, і я його поважаю. Бажаю йому (Мілатовичу - ІФ), щоб у нього все вийшло на посаді президента. Якщо йому вдасться (...), значить, усе вдасться і Чорногорії", - наводить слова Джукановича чорногорська телерадіокомпанія РТЦГ.

Він також подякував усім, хто віддав голос за нього, зазначивши, що "тепер важливо, щоб Чорногорія зробила і наступний вибір 11 червня на парламентських виборах".

За даними чорногорського Центру моніторингу та досліджень, після підрахунку 100% бюлетенів Мілатович заручився підтримкою 60% виборців, 40% віддали голоси за Джукановича.

Явка становила 70,4%, правом голосу володіють 542 тис. громадян Чорногорії.

Мілатович - представник руху "Європа зараз" у минулому обіймав посаду міністра економіки Чорногорії. Він, за його словами, голосував за незалежність Чорногорії на референдумі 2006 року про вихід країни з державного союзу Сербії та Чорногорії. Мілатович також підтримує збереження членства Чорногорії в НАТО і приєднання країни до ЄС. Крім того, він виступає за налагодження відносин із Сербією і критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві.