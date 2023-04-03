Чотирирічний хлопчик із ОАЕ став наймолодшою людиною, яка опублікувала книгу

Хлопчик із Об'єднаних Арабських Еміратів став наймолодшою людиною у світі, яка опублікувала книгу у віці 4 роки і 218 днів, повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Саїду Рашед Альмхейрі було 4 роки і 218 днів, коли він опублікував свою книгу "Слон Саїд і ведмідь".

Альмхейрі, чия книжка розповідає про доброту і дружбу, стверджує, що його надихнула його сестра Альдхабі, яка має титул рекордсмена Гіннеса як наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну книжку, і наймолодша жінка, яка опублікувала двомовну серію книжок.

"Я дуже люблю свою сестру, і мені подобається весь час грати з нею", - сказав він. "Ми читаємо, пишемо, малюємо і робимо так багато усього разом. Я написав свою книжку, оскільки відчув, що в мене теж може бути своя книжка".