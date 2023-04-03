У Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік

У Білій Церкві на Київщині внаслідок вибуху біля житлового будинку загинув чоловік, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у телеграмі.

Зазначається, що 2 квітня о 14:00 білоцерківець повідомив, що почув вибух і побачив мертвим чоловіка.

Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів і мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку.

На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Як повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, попередня версія трагедії - суїцид.