Події

07:27 03.04.2023

У Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік

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У Білій Церкві на Київщині внаслідок вибуху біля житлового будинку загинув чоловік, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у телеграмі.

Зазначається, що 2 квітня о 14:00 білоцерківець повідомив, що почув вибух і побачив мертвим чоловіка.

Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів і мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку.

На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.

Як повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, попередня версія трагедії - суїцид.

 

 

 

Теги: #жертва #вибух #київська_область

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