Помер народний артист України Олександр Гетманський, повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

"Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття родині та друзям", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі театру зазначили, що Гетманського буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області.

"Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі селища Високий у понеділок із 12-ї до 14-ї години", - додали у пресслужбі.

Гетманському було 63 роки.