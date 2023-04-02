Події

19:22 02.04.2023

Помер народний артист України Олександр Гетманський

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Помер народний артист України Олександр Гетманський

Помер народний артист України Олександр Гетманський, повідомила пресслужба Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

"Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття родині та друзям", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі театру зазначили, що Гетманського буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області.

"Відспівування відбудеться у Свято-Іллінському храмі селища Високий у понеділок із 12-ї до 14-ї години", - додали у пресслужбі.

Гетманському було 63 роки.

 

 

 

Теги: #театр #артист #кончина

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