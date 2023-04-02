Російські окупанти обстріляли молоковоз на Сумщині, водій і пасажир загинули

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли молоковоз у Сумській області, унаслідок чого водій і пасажир загинули, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 2 квітня 2023 року близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, який рухався дорогою до с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району. Від отриманих поранень водій і пасажирка загинули", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області", - підсумували правоохоронці.