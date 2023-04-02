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13:25 02.04.2023

Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

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Британська розвідка повідомляє про загальні втрати РФ в Україні до 200 тисяч осіб

Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять до 200 тисяч осіб, лише незначна частина з них була спричинена небойовими причинами, насамперед зловживанням алкоголем, ідеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала до 200 000 втрат, значна меншість із них була спричинена небойовими причинами. 27 березня 2023 року російський новинний канал Telegram повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю, серед розгорнутих російських військ", - ідеться в повідомленні, опублікованому в твіттері в неділю.

Інші основні причини небойових втрат, імовірно, включають погане проведення навчань щодо поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження.

Водночас російські командири, ймовірно, вважають, що повсюдне зловживання алкоголем особливо згубно позначається на ефективності бойових дій.

"Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, воно вже давно вважається негласно прийнятою частиною військового життя, навіть під час бойових дій", - підкреслюється у звіті.

Теги: #рф #втрати #британська_розвідка

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