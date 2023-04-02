Події

09:05 02.04.2023

За добу на Харківщині один загиблий, один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині один загиблий, один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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