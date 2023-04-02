Окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у Мелітополі

Російські окупанти вивозять у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

Також відомо, "що в населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України".

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області. Відомо, що в населених пунктах Генічеськ і Стрілецьке на блокпостах окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорт РФ.

"Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд. Також російська окупаційна так звана "влада", з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", - зазначається у зведенні.

За добу авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.