Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних, 25 авіаційних ударів, а також здійснив 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні російська федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення", - зазначається у зведенні, опублікованому на фейсбуці у суботу ввечері.

За добу українські військові відбили понад 50 атак ворога на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Тривають бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без змін.

На території Білорусі триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Олександрівка Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Катеринівка, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Колодязі, Діброва, Білогорівка та Роздолівка Луганської області.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт. В той же час, противник вів безуспішні наступальні дії в Богданівці Донецької області. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Обстріляв Авдіївку, Орлівку, Нетайлове, Красногорівку, Георгіївку і Мар’їнку.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка Донецької області; Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області, а також Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Бургунка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.